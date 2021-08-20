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    В Кремле завершились переговоры Путина и Меркель

    Встреча российского лидера и канцлера Германии длилась 2 часа 55 минут. После обмена приветственными репликами она продолжилась за закрытыми дверями.

    20 августа, 14:07
    <p>Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images</p>

    Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images

    В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которых пройдёт их совместная пресс-конференция в Александровском зале.

    Встреча продлилась почти три часа — 2 часа 55 минут. Сначала Путин и Меркель провели беседу в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Отмечается, что в переговорах в узком составе с российской стороны также принимали участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. ФРГ помимо канцлера представляли руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф и представитель правительства Штеффен Зайберт. После обмена приветственными репликами встреча продолжилась за закрытыми дверями.

    "Синее" спокойствие и "красноречивый" галстук: Эксперт по этикету расшифровала цвета костюмов Путина и Меркель на встрече в Москве

    "Синее" спокойствие и "красноречивый" галстук: Эксперт по этикету расшифровала цвета костюмов Путина и Меркель на встрече в Москве

    Затем состоялись переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего обеда.

    Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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