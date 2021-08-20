В Кремле завершились переговоры Путина и Меркель

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, по итогам которых пройдёт их совместная пресс-конференция в Александровском зале.

Встреча продлилась почти три часа — 2 часа 55 минут. Сначала Путин и Меркель провели беседу в Зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Отмечается, что в переговорах в узком составе с российской стороны также принимали участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. ФРГ помимо канцлера представляли руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф и представитель правительства Штеффен Зайберт. После обмена приветственными репликами встреча продолжилась за закрытыми дверями.

Затем состоялись переговоры в расширенном составе, в том числе в формате рабочего обеда.