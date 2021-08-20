Власти Марий Эл ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", — сказано в сообщении регионального правительства.

Отмечается, что такое решение было принято для обеспечения безопасности жителей и защиты населённых пунктов в республике от лесных пожаров.

Утром глава региона принял участие в совещании с руководством МЧС России, после чего встретился с добровольцами, которые задействованы в тушении пожара на территории Куярского лесничества. По его словам, все силы в регионе мобилизованы, на месте организован оперативный штаб, а работы по ликвидации лесного пожара ведутся, не прекращаясь. Также республике был выделен вертолёт МЧС.