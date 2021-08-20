Умиротворяющий голубой цвет костюма канцлера Германии Ангелы Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Москве говорит о том, что немецкий политик настроена спокойно, без агрессии и напора. Об этом в беседе с Лайфом рассказала педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

"Надо сказать, для Меркель это самый лучший выбор, голубой — это умиротворяющий цвет. Цвет, который внушает спокойствие и в тоже время не транслирует ни агрессии, ни того, что от неё что-то зависит. <...> В то же время желание расположить к себе тоже присутствует в этом цвете, он всё-таки светлый", — сказала эксперт, отметив, что оттенок наряда канцлера Германии достаточно углублённый, а не детско-голубой.

"Красноречивый" галстук главы России, в свою очередь, подчеркивает торжественность момента и не более, отметила Николаева. Она пояснила, что цвет костюма Путина хорошо подходит для встреч с давними партнёрами. Особое внимание эксперт обратила на то, что российский лидер, "как всегда, беспокоится ногами". Это, по словам собеседницы, говорит о том, что у него есть ощущение не очень высокой эффективности этой встречи в плане договорённостей.

Специалист также рассказала, какой смысл таит в себе букет, который Путин подарил немецкому канцлеру. Николаева пояснила, что дарить дамам цветы — это особенность русского менталитета и наш президент всегда отличался галантностью в этом плане.

"При этом надо отметить, что букет не огромен. И в прошлый раз он был побольше. Кроме того, ранее Путин встречал Меркель на пороге резиденции, а в этом случае она уже ждала его в комнате, что говорит о том, что наши отношения всё-таки оставляют желать лучшего", — добавила собеседница Лайфа.

А вот зал приёма Меркель, по словам Николаевой украшен редкими декорациями. Это, в свою очередь, означает, что у российского лидера к канцлеру уникальное отношение. Впрочем, Меркель тоже относится к Путину исключительно, ведь она начала беседу на русском языке.