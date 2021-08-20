Двух россиянок нашли мёртвыми при загадочных обстоятельствах в индийском Гоа

В индийском штате Гоа полиция расследует гибель двух россиянок, сообщают местные СМИ. Обе женщины погибли в деревне Сиолим. Первая (24-летняя россиянка), по предварительным данным, совершила самоубийство, вторая (34-летняя женщина) — была найдена мёртвой в гостиной арендованного для отдыха дома.

Личности наших погибших соотечественниц устанавливаются. По предварительной версии, их смерти никак не связаны между собой.

"Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтёрской организации "Гоа хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов", — цитирует РИА "Новости" атташе Генконсульства России в Мумбае Олега Калеущенко.