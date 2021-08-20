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    Двух россиянок нашли мёртвыми при загадочных обстоятельствах в индийском Гоа

    Женщины погибли по разным причинам, но в одной и той же деревне и в один и тот же день. Ведётся следствие.

    20 августа, 13:54
    <p>Фото © Ravi Kumar / Hindustan Times via Getty Images</p>

    Фото © Ravi Kumar / Hindustan Times via Getty Images

    В индийском штате Гоа полиция расследует гибель двух россиянок, сообщают местные СМИ. Обе женщины погибли в деревне Сиолим. Первая (24-летняя россиянка), по предварительным данным, совершила самоубийство, вторая (34-летняя женщина) — была найдена мёртвой в гостиной арендованного для отдыха дома.

    Личности наших погибших соотечественниц устанавливаются. По предварительной версии, их смерти никак не связаны между собой.

    "Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтёрской организации "Гоа хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов", цитирует РИА "Новости" атташе Генконсульства России в Мумбае Олега Калеущенко.

    Полиция Нью-Йорка показала видео нападения на туристку из России

    Полиция Нью-Йорка показала видео нападения на туристку из России

    Ранее Лайф рассказывал, как 2 августа в турецкой провинции Анталья в районе курортного города Манавгат попал в аварию автобус с российскими туристами. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина

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