Двух россиянок нашли мёртвыми при загадочных обстоятельствах в индийском Гоа
Женщины погибли по разным причинам, но в одной и той же деревне и в один и тот же день. Ведётся следствие.
Фото © Ravi Kumar / Hindustan Times via Getty Images
В индийском штате Гоа полиция расследует гибель двух россиянок, сообщают местные СМИ. Обе женщины погибли в деревне Сиолим. Первая (24-летняя россиянка), по предварительным данным, совершила самоубийство, вторая (34-летняя женщина) — была найдена мёртвой в гостиной арендованного для отдыха дома.
Личности наших погибших соотечественниц устанавливаются. По предварительной версии, их смерти никак не связаны между собой.
"Генеральное консульство России в Мумбае получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтёрской организации "Гоа хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство принимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов", — цитирует РИА "Новости" атташе Генконсульства России в Мумбае Олега Калеущенко.
Ранее Лайф рассказывал, как 2 августа в турецкой провинции Анталья в районе курортного города Манавгат попал в аварию автобус с российскими туристами. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.
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