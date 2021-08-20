Трое взрослых и ребёнок погибли в смятой грузовиками легковушке под Саратовом

Страшная авария произошла сегодня на трассе в Вольском районе Саратовской области. В результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками погибли трое взрослых и ребёнок.

Фото © LIFE

"Водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo. В результате ДТП две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребенок от полученных травм скончались на месте", — сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Фото © LIFE

По предварительным данным, в аварии выжила пятилетняя пассажирка "Ларгуса". С различными травмами она была доставлена в больницу. Также пострадали два водителя грузовика, их госпитализировали.