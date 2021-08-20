СМИ узнали источники финансирования "Талибана" до захвата власти в Афганистане

Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан"* получило полный контроль над экономикой страны, а в последние 20 лет имело доходы не только от продажи наркотиков, но и от других видов деятельности. Об этом сообщает газета Financial Times.

"В частности, налоги на такие товары, как топливо и сигареты, проходящие через страну, не имеющую выхода к морю, с населением в 40 миллионов человек", — сказано в материале.

Кроме того, дополнительный доход талибам приносила незаконная добыча полезных ископаемых и налоги на импортируемое топливо.

После свержения власти талибы столкнулись с проблемой выплаты зарплат государственным служащим, а также с функционированием учреждений. Коррупция в правительстве свергнутого президента Ашрафа Гани дала "Талибану" возможность расположить к себе многих афганцев, которым надоело давать взятки, но часть местных жителей уже поспешили забрать свои сбережения из банков. Это начало подрывать экономическое положение, считает эксперт по Афганистану, консультант британского аналитического центра Overseas Development Institute Дэвид Мэнсфилд.

Бывший высокопоставленный член радикального движения на условиях анонимности предрёк "Талибану" тяжёлые времена, ведь народ страны будет нуждаться в помощи, так как с бюрократией талибов гуманитарным группам будет работать нелегко. Кроме того, захват власти может изменить отношение США, которые могут выбрать политику мести, считает он.