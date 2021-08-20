Алексей Навальный осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнёров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Путин напомнил, что Навальный осуждён не за политическую деятельность. Видео © LIFE

"Он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", — указал российский лидер.