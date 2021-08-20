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    Путин напомнил, что Навальный осуждён не за политическую деятельность

    Дело российского оппозиционера затронула на переговорах в Кремле немецкий канцлер Ангела Меркель.

    20 августа, 15:00

    Алексей Навальный осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнёров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

    Путин напомнил, что Навальный осуждён не за политическую деятельность. Видео © LIFE

    "Он осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнёров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона", указал российский лидер.

    Путин добавил, что приговор Навальному — это решение судебных властей, к которому следует относиться с уважением.

    Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

    Мосгорсуд подтвердил статус Навального как склонного к побегу

    Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. Ранее против Навального возбудили ещё одно уголовное дело — за оскорбление судьи Веры Акимовой, которая и вела процесс по иску ветерана Артёменко.

    На этой неделе Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО № 1 "Матросская Тишина" о постановке Навального на учёт как склонного к побегу.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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