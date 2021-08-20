Ситуация в Белоруссии должна урегулироваться без вмешательства извне, заявил Путин

Урегулирование ситуации в Белоруссии должно происходить без вмешательства извне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", — сказал журналистам глава государства.

Путин отметил, что тему положения дел вокруг Белоруссии затронула канцлер ФРГ.