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    Ситуация в Белоруссии должна урегулироваться без вмешательства извне, заявил Путин

    Говоря о вопросах, которые обсуждались на сегодняшней встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, глава государства отметил, что она затронула эту тему.

    20 августа, 14:53
    <p>Владимир Путин. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/65770/photos/65802" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

    Урегулирование ситуации в Белоруссии должно происходить без вмешательства извне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.

    "Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", — сказал журналистам глава государства.

    Лукашенко заявил, что Запад ведёт "закулисную борьбу" против Белоруссии

    Лукашенко заявил, что Запад ведёт "закулисную борьбу" против Белоруссии

    Путин отметил, что тему положения дел вокруг Белоруссии затронула канцлер ФРГ.

    Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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