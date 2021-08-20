Ситуация в Белоруссии должна урегулироваться без вмешательства извне, заявил Путин
Говоря о вопросах, которые обсуждались на сегодняшней встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, глава государства отметил, что она затронула эту тему.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Урегулирование ситуации в Белоруссии должно происходить без вмешательства извне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Москве.
"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", — сказал журналистам глава государства.
Путин отметил, что тему положения дел вокруг Белоруссии затронула канцлер ФРГ.
Напомним, в августе прошлого года Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах с большим отрывом от единственного кандидата — лидера местной оппозиции Светланы Тихановской. Итоги голосования вызвали волну протестов в стране. Оппозиционные силы не признали прозрачности выборов и вышли на массовые митинги, которые на протяжении многих недель проходили каждые выходные. В первые дни протесты сопровождались массовыми стычками с правоохранителями.
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