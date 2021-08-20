Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов
Отмечается, что оно используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий признанной экстремистской организации ФБК.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда
Роскомнадзор потребовал от IT-компаний удалить приложение "Навальный" из всех онлайн-магазинов. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к ресурсам, связанным с работой ФБК*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что приложение используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий признанной экстремистской организации. За это предусмотрено наказание по статье 282 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации".
Напомним, что ещё в апреле Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Алексеем Навальным. Спустя несколько дней деятельность штабов оппозиционера была приостановлена, а затем Мосгорсуд ограничил деятельность и самого ФБК. 9 июня суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской. Решение официально вступило в законную силу 4 августа, о чём также рассказывал Лайф.
* Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
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