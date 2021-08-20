Роскомнадзор потребовал удалить приложение "Навальный" из онлайн-магазинов

Роскомнадзор потребовал от IT-компаний удалить приложение "Навальный" из всех онлайн-магазинов. Основанием для этого стало требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к ресурсам, связанным с работой ФБК*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.