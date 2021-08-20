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    Путин попросил Меркель повлиять на Киев в плане выполнения им своих обязательств

    Российский лидер отметил, что складывается впечатление, что руководство Украины решило отказаться от мирного разрешения ситуации.

    20 августа, 14:52
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Президент России Владимир Путин обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель в преддверии её визита в Киев с просьбой повлиять на власти Украины в плане выполнения ими своих обязательств. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером в Кремле.

    "Складывается впечатление, что руководство этой страны (Украины. — Прим. ред.) решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", — сказал российский лидер.

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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