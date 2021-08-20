Путин попросил Меркель повлиять на Киев в плане выполнения им своих обязательств

Президент России Владимир Путин обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель в преддверии её визита в Киев с просьбой повлиять на власти Украины в плане выполнения ими своих обязательств. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером в Кремле.

"Складывается впечатление, что руководство этой страны (Украины. — Прим. ред.) решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи ещё раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учётом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя ранее обязательств", — сказал российский лидер.