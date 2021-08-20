Лайф публикует видео момента встречи мамы и найденной в Смоленской области девочки
Спустя четверо суток малышка осталась цела и невредима, а вот её родным пришлось многое пережить.
Лайф публикует видео передачи маме найденной в Смоленской области девочки. Видео © LIFE
Найденную в лесу в Смоленской области двухлетнюю Люду К. уже передали матери. Лайф публикует видео этого момента. Как видно на кадрах, ребёнка привезли на место организованного лагеря спасатели. Лицо девочки было спокойным, мама же в последние дни явно находилась в нервном состоянии.
На кадрах видно, что женщина бережно взяла малышку на руки и прижала к себе. Несколько секунд она вглядывалась в лицо дочери, а затем, слегка укачивая, унесла в безопасное место.
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Ранее Лайф сообщал, что малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Спустя четыре дня малышку в лесу обнаружил один из волонтёров. Девочка осталась цела и невредима.
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