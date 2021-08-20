Лайф публикует видео момента встречи мамы и найденной в Смоленской области девочки

Найденную в лесу в Смоленской области двухлетнюю Люду К. уже передали матери. Лайф публикует видео этого момента. Как видно на кадрах, ребёнка привезли на место организованного лагеря спасатели. Лицо девочки было спокойным, мама же в последние дни явно находилась в нервном состоянии.