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    Лайф публикует видео момента встречи мамы и найденной в Смоленской области девочки

    Спустя четверо суток малышка осталась цела и невредима, а вот её родным пришлось многое пережить.

    20 августа, 14:57

    Лайф публикует видео передачи маме найденной в Смоленской области девочки. Видео © LIFE

    Найденную в лесу в Смоленской области двухлетнюю Люду К. уже передали матери. Лайф публикует видео этого момента. Как видно на кадрах, ребёнка привезли на место организованного лагеря спасатели. Лицо девочки было спокойным, мама же в последние дни явно находилась в нервном состоянии.

    На кадрах видно, что женщина бережно взяла малышку на руки и прижала к себе. Несколько секунд она вглядывалась в лицо дочери, а затем, слегка укачивая, унесла в безопасное место.

    Была в сознании и в укусах комаров: В Смоленской области рассказали о состоянии найденной в лесу малышки

    Была в сознании и в укусах комаров: В Смоленской области рассказали о состоянии найденной в лесу малышки

    Ранее Лайф сообщал, что малышку искали четверо суток, допрашивали родственников ребёнка, искали свидетелей и очевидцев. В поисках были задействованы сотрудники СК РФ, МВД, военнослужащие, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Спустя четыре дня малышку в лесу обнаружил один из волонтёров. Девочка осталась цела и невредима.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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