Борьба с коррупцией — важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле, комментируя в том числе дело оппозиционера Алексея Навального.

Путин: Борьба с коррупцией не должна быть инструментом политической борьбы. Видео © LIFE

"Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода", — пояснил свою позицию российский лидер.

Путин также указал, что с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий, чтобы такая борьба была эффективной.

"Хотя сама по себе борьба с коррупцией — чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаём большое значение и будем делать всё для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова", — заключил российский лидер.