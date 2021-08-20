Путин: Борьба с коррупцией не должна быть инструментом политической борьбы
По мнению российского лидера, с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. Иначе такая борьба не будет эффективной.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Борьба с коррупцией — важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле, комментируя в том числе дело оппозиционера Алексея Навального.
Путин: Борьба с коррупцией не должна быть инструментом политической борьбы.
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"Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы. Мы прекрасно знаем, что этот инструментарий используется для достижения политических целей и рекомендуется для использования для достижения политических целей теми организациями, которые руководят деятельностью людей подобного рода", — пояснил свою позицию российский лидер.
Путин также указал, что с коррупцией должны бороться люди, которые сами безупречно исполняют закон. Это одно из важнейших условий, чтобы такая борьба была эффективной.
"Хотя сама по себе борьба с коррупцией — чрезвычайно важная вещь, мы уделяем ей большое внимание, придаём большое значение и будем делать всё для искоренения коррупции в самом широком смысле этого слова", — заключил российский лидер.
Ранее, комментируя дело Навального, Путин напомнил, что тот осуждён не за свою политическую деятельность, а за криминальные правонарушения против иностранных партнёров.
Напомним, что сам Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области: по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Кроме того, суд отклонил апелляцию на приговор Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко. Приговор оставили без изменения — штраф в размере 850 тысяч рублей. На этой неделе Мосгорсуд отказался отменять решение СИЗО № 1 "Матросская Тишина" о постановке Навального на учёт как склонного к побегу.
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