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    Меркель попросила РФ поднять тему гуманитарной помощи на переговорах с талибами

    В свою очередь, российский лидер отметил, что для нормализации обстановки в Афганистане всем странам необходимо объединить усилия.

    20 августа, 15:25
    <p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

    Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

    На переговорах с талибами российской стороне необходимо поднять тему гуманитарной помощи. Об этом попросила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

    "Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане", — сказала она.

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    Меркель также отметила, что сейчас в первую очередь необходимо помочь людям, которые в течение 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией. В частности, политик считает, что им необходимо предоставить безопасное убежище и как можно скорее эвакуировать на территорию ФРГ.

    В свою очередь, Путин заявил, что для нормализации обстановки в Афганистане всем странам необходимо объединить усилия.

    "Мы вместе с другими партнёрами, с США, с европейскими странами <…> должны сделать всё для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений", — подчеркнул Путин.

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    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.


    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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