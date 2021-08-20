Меркель попросила РФ поднять тему гуманитарной помощи на переговорах с талибами

На переговорах с талибами российской стороне необходимо поднять тему гуманитарной помощи. Об этом попросила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане", — сказала она.

Меркель также отметила, что сейчас в первую очередь необходимо помочь людям, которые в течение 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией. В частности, политик считает, что им необходимо предоставить безопасное убежище и как можно скорее эвакуировать на территорию ФРГ.

В свою очередь, Путин заявил, что для нормализации обстановки в Афганистане всем странам необходимо объединить усилия.

"Мы вместе с другими партнёрами, с США, с европейскими странами <…> должны сделать всё для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений", — подчеркнул Путин.