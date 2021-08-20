Меркель попросила РФ поднять тему гуманитарной помощи на переговорах с талибами
В свою очередь, российский лидер отметил, что для нормализации обстановки в Афганистане всем странам необходимо объединить усилия.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
На переговорах с талибами российской стороне необходимо поднять тему гуманитарной помощи. Об этом попросила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Я попросила российскую сторону в переговорах с талибами указать на вопросы гуманитарной помощи со стороны ООН в Афганистане", — сказала она.
Меркель также отметила, что сейчас в первую очередь необходимо помочь людям, которые в течение 20 лет операции НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией. В частности, политик считает, что им необходимо предоставить безопасное убежище и как можно скорее эвакуировать на территорию ФРГ.
В свою очередь, Путин заявил, что для нормализации обстановки в Афганистане всем странам необходимо объединить усилия.
"Мы вместе с другими партнёрами, с США, с европейскими странами <…> должны сделать всё для того, чтобы объединить сегодня усилия с целью поддержки афганского народа, с целью нормализации ситуации в этой стране и налаживания с ней добрососедских отношений", — подчеркнул Путин.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались сбежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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