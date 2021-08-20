Ситуация в Афганистане не повредила "контур безопасности" РФ, заявили в Минобороны
За развитием событий в республике сейчас наблюдают те, кто по долгу службы или деятельности должен этим заниматься, отметил замминистра.
Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul
Захват власти в Афганистане талибами не повредил "контур безопасности" России. Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов.
"Контур безопасности" не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Картаполов добавил, что за развитием ситуации в республике следят те, кто по долгу службы или деятельности должен этим заниматься.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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