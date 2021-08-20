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    Ситуация в Афганистане не повредила "контур безопасности" РФ, заявили в Минобороны

    За развитием событий в республике сейчас наблюдают те, кто по долгу службы или деятельности должен этим заниматься, отметил замминистра.

    20 августа, 17:08
    <p>Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul</p>

    Фото © ТАСС / AP Photo / Rahmat Gul

    Захват власти в Афганистане талибами не повредил "контур безопасности" России. Об этом заявил заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов.

    "Контур безопасности" не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания", — сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

    Опрос: Большинство россиян следят за развитием ситуации в Афганистане

    Опрос: Большинство россиян следят за развитием ситуации в Афганистане

    Картаполов добавил, что за развитием ситуации в республике следят те, кто по долгу службы или деятельности должен этим заниматься.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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