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    Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2"

    Уточняется, что окончательное решение об ограничениях по газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов США.

    20 августа, 17:02
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    Фото © Nord-stream2.com

    Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий ввести санкции в связи с "определёнными энергетическими проектами" России, в частности это касается и "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

    "Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью Правительства РФ", — заявил американский лидер в письме конгрессу.

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    В заявлении также говорится, что окончательное решение об ограничениях по "Северному потоку – 2" будет принимать госсекретарь или министр финансов США.

    Ранее Лайф рассказывал, что в Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса. На фоне нынешнего сокращения поставок топлива из России цены там растут, а новый газопровод может изменить ситуацию.

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    Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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