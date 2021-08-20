Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2"

Президент США Джо Байден издал указ, позволяющий ввести санкции в связи с "определёнными энергетическими проектами" России, в частности это касается и "Северного потока – 2". Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей в связи с чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике США, создаваемой определённой пагубной внешней деятельностью Правительства РФ", — заявил американский лидер в письме конгрессу.

В заявлении также говорится, что окончательное решение об ограничениях по "Северному потоку – 2" будет принимать госсекретарь или министр финансов США.

Ранее Лайф рассказывал, что в Европе увидели в "Северном потоке – 2" спасение от газового кризиса. На фоне нынешнего сокращения поставок топлива из России цены там растут, а новый газопровод может изменить ситуацию.