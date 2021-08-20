Visa грозит банкам штрафами в $25 тысяч за комиссию на Wildberries
Скандал вокруг решения маркетплейса предоставить покупателям скидки при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay набирает обороты.
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Международная платежная система Visa вынесла предупреждение банкам-эквайерам, которые работают с онлайн-магазином Wildberries. Штраф в 25 тысяч долларов грозит тем, кто начислит наценку при покупке товаров по картам Visa, сообщает ТАСС.
В письме платёжной системы уточняется, что карательная мера коснётся тех банков, которые не исправят ситуацию с комиссиями до 31 августа 2021 года. Причём сумма штрафа будет ежемесячно расти, пока нарушение не устранят.
Напомним, что на этой неделе Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Ранее эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером.
А ранее Wildberries обвинил иностранные платёжные системы в давлении на российские банки. По версии маркетплейса, Visa и Mastercard незаконно грозят банкам штрафами и проявляют недобросовестную конкуренцию.
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