Visa грозит банкам штрафами в $25 тысяч за комиссию на Wildberries

Международная платежная система Visa вынесла предупреждение банкам-эквайерам, которые работают с онлайн-магазином Wildberries. Штраф в 25 тысяч долларов грозит тем, кто начислит наценку при покупке товаров по картам Visa, сообщает ТАСС.

В письме платёжной системы уточняется, что карательная мера коснётся тех банков, которые не исправят ситуацию с комиссиями до 31 августа 2021 года. Причём сумма штрафа будет ежемесячно расти, пока нарушение не устранят.

Напомним, что на этой неделе Wildberries ввела комиссию за оплату картами Visа и Masterсard. Зато у пользователей российских платёжных систем, напротив, получится сэкономить до 2%. Ранее эксперт рассказал, как Visа может "наказать" Wildberries за введение комиссии. По словам собеседника Лайфа, международная платёжная система вполне может расторгнуть договор с российским интернет-ретейлером.