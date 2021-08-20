Два ребёнка из Китая погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане. Видео © Соцсети

Два ребёнка стали жертвами действий террориста-смертника, который взорвал автомобиль с гражданами КНР на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сколько всего человек находилось в машине, неизвестно. Однако приводятся данные по меньшей мере о трёх раненых. Инцидент произошёл на дороге Ист-Бэй в портовом городе Гвадар. Сотрудники службы безопасности оцепили район и расследуют произошедшее.