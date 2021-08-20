Два ребёнка из Китая погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане
Ещё несколько человек получили ранения. Сотрудники службы безопасности оцепили район и расследуют произошедшее.
Фото © Соцсети
Два ребёнка из Китая погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане. Видео © Соцсети
Два ребёнка стали жертвами действий террориста-смертника, который взорвал автомобиль с гражданами КНР на юго-западе Пакистана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Сколько всего человек находилось в машине, неизвестно. Однако приводятся данные по меньшей мере о трёх раненых. Инцидент произошёл на дороге Ист-Бэй в портовом городе Гвадар. Сотрудники службы безопасности оцепили район и расследуют произошедшее.
Ранее Лайф сообщал, что площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка была перекрыта из-за подозрительного предмета. После того как выяснилось, что он не представляет опасности, оцепление сняли.
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