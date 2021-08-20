Заблокировавший в марте Суэцкий канал контейнеровоз успешно прошёл через него
Преодолеть путь судну помогали два буксира. Отмечается, что это уже 22-й проход корабля через водную артерию.
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Контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал Суэцкий канал в конце марта текущего года, на этот раз успешно прошёл его. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании – операторе канала.
"Двигающаяся с севера колонна судов, в составе которой Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что контейнеровозу помогали два буксира. По данным администрации канала, это уже 22-й проход судна.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель, заблокировав Суэцкий канал. Гигантское судно почти неделю пытались сдвинуть буксиры, а экскаваторы и специализированная техника углубляли дно. Власти Египта уже начали обсуждать возможность разгрузки судна, поскольку другие меры не давали результата. Но в итоге 15 буксиров сделали своё дело: ранним утром 29 марта судно сдвинулось с места, разблокировав водную артерию.
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