Заблокировавший в марте Суэцкий канал контейнеровоз успешно прошёл через него

Контейнеровоз Ever Given, который почти на неделю заблокировал Суэцкий канал в конце марта текущего года, на этот раз успешно прошёл его. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в компании – операторе канала.

"Двигающаяся с севера колонна судов, в составе которой Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что контейнеровозу помогали два буксира. По данным администрации канала, это уже 22-й проход судна.