На Украине ввели санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи
Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
Кадр из видео YouTube / Анатолий Шарий
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил санкции против блогера Анатолия Шария, его супруги Ольги и тёщи Аллы Борисовой. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания совета.
Кроме того, ограничительные меры коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц, а также внефракционного депутата Рады Андрея Деркача и ряда других людей, которые находятся под санкциями США.
"Все медийные ресурсы и другие ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, также находятся под санкциями нашего государства", — сказал Данилов.
Ранее Анатолий Шарий высмеял заявления об аресте его имущества Печерским судом Киева. Он задался вопросом, истерика ли это или сумасшествие.
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