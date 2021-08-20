На Украине ввели санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил санкции против блогера Анатолия Шария, его супруги Ольги и тёщи Аллы Борисовой. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания совета.

Кроме того, ограничительные меры коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц, а также внефракционного депутата Рады Андрея Деркача и ряда других людей, которые находятся под санкциями США.

"Все медийные ресурсы и другие ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, также находятся под санкциями нашего государства", — сказал Данилов.