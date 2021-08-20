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    На Украине ввели санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи

    Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.

    20 августа, 16:06
    <p>Кадр из видео YouTube / Анатолий Шарий</p>

    Кадр из видео YouTube / Анатолий Шарий

    Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил санкции против блогера Анатолия Шария, его супруги Ольги и тёщи Аллы Борисовой. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания совета.

    Кроме того, ограничительные меры коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц, а также внефракционного депутата Рады Андрея Деркача и ряда других людей, которые находятся под санкциями США.

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    "Все медийные ресурсы и другие ресурсы, которые имеют отношение к этим лицам, также находятся под санкциями нашего государства", — сказал Данилов.

    Ранее Анатолий Шарий высмеял заявления об аресте его имущества Печерским судом Киева. Он задался вопросом, истерика ли это или сумасшествие.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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