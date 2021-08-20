Лавров заявил, что ещё рано говорить о признании талибов. Видео © LIFE

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что России пока не стоит торопиться с признанием талибов*. Об этом он заявил журналистам по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

"Прошло ещё два дня. Подождите, процесс же идёт. <...> Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Всё остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями, обещаниями", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

Лавров также заверил, что в ситуации с беженцами из Афганистана Россия руководствуется исключительно своими международными обязательствами по гуманитарному праву.