НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Подождите, процесс же идёт": Лавров заявил, что пока рано говорить о признании талибов

    По словам министра, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько радикалы будут действовать в соответствии со своими заявлениями.

    20 августа, 15:51

    Лавров заявил, что ещё рано говорить о признании талибов. Видео © LIFE

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что России пока не стоит торопиться с признанием талибов*. Об этом он заявил журналистам по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.

    "Прошло ещё два дня. Подождите, процесс же идёт. <...> Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Всё остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями, обещаниями", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Путин призвал защитить от террористов соседние с Афганистаном страны

    Лавров также заверил, что в ситуации с беженцами из Афганистана Россия руководствуется исключительно своими международными обязательствами по гуманитарному праву.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.


    "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

    "Мир не должен нас бояться": Талибы заявили, что хотят дружеских отношений со всеми странами, включая США

    Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      "Вызывает много подозрений": В Польше заявление Лаврова о приграничном сотрудничестве сочли предупреждением

      вчера в 19:05

      Охота на гражданских: Какие казни готовят талибы для брошенных союзников США

      вчера в 21:40

      Два ребёнка из Китая погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане

      сегодня в 16:42

      Опрос: Большинство россиян следят за развитием ситуации в Афганистане

      сегодня в 16:36

      "Ситуация недопустимая!": "Ситимобил" отключил от сервиса таксиста, избившего девушку в Екатеринбурге

      сегодня в 16:22

      Новости партнеров

      Layer 1