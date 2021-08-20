"Подождите, процесс же идёт": Лавров заявил, что пока рано говорить о признании талибов
По словам министра, дальнейшее развитие ситуации зависит от того, насколько радикалы будут действовать в соответствии со своими заявлениями.
Лавров заявил, что ещё рано говорить о признании талибов. Видео © LIFE
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что России пока не стоит торопиться с признанием талибов*. Об этом он заявил журналистам по итогам пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель.
"Прошло ещё два дня. Подождите, процесс же идёт. <...> Есть реальность, которая на земле и которую все признают. Всё остальное зависит от того, насколько талибы будут действовать в соответствии со своими заявлениями, заверениями, обещаниями", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа.
Лавров также заверил, что в ситуации с беженцами из Афганистана Россия руководствуется исключительно своими международными обязательствами по гуманитарному праву.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
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Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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