Посол РФ в Германии назвал отличными переговоры Путина и Меркель
Встреча российского президента и канцлера ФРГ продолжалась почти три часа, после этого они дали совместную пресс-конференцию.
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прошли отлично. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.
"Как всегда, отлично", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа.
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