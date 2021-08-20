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    Посол РФ в Германии назвал отличными переговоры Путина и Меркель

    Встреча российского президента и канцлера ФРГ продолжалась почти три часа, после этого они дали совместную пресс-конференцию.

    20 августа, 15:39
    <p>Фото © LIFE </p>

    Фото © LIFE

    Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель прошли отлично. Об этом заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

    "Как всегда, отлично", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

    Эксперт по этикету расшифровала цвета костюмов Путина и Меркель на встрече в Москве

    Эксперт по этикету расшифровала цвета костюмов Путина и Меркель на встрече в Москве

    Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Встреча Меркель и Путина прошла сначала в узком, а затем в расширенном формате делегаций и продолжалась почти три часа.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев

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