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    Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России

    Российский лидер также отметил, что не может не вызывать уважения тот факт, что она 16 лет возглавляет правительство ФРГ.

    20 августа, 15:37
    <p>Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ</p>

    Фото © ТАСС / Евгений Одиноков / Пресс-служба Президента РФ

    Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ всегда будут рады Ангеле Меркель как желанному гостю — даже после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Федерального правительства Германии.

    "Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придаёт то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", — сказал Путин.

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    Российский лидер подчеркнул, что не может не вызывать уважения тот факт, что Меркель 16 лет возглавляет правительство ФРГ и "уверенно руководит одной из крупнейших, ведущих стран Европы". Глава России отметил, что она "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров".

    Напомним, Ангела Меркель решила посетить Россию перед запланированной заранее поездкой в Киев. В украинскую столицу на переговоры с Зеленским канцлер ФРГ направится лишь спустя два дня — 22 августа. Канцлер Германии перед началом переговоров возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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