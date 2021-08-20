Путин заявил, что Меркель всегда будет желанным гостем в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ всегда будут рады Ангеле Меркель как желанному гостю — даже после того, как она сложит полномочия канцлера ФРГ. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Федерального правительства Германии.

"Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придаёт то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в ФРГ она собирается покинуть пост федерального канцлера. Но хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что не может не вызывать уважения тот факт, что Меркель 16 лет возглавляет правительство ФРГ и "уверенно руководит одной из крупнейших, ведущих стран Европы". Глава России отметил, что она "по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров".