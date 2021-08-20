"Чувствуем ответственность": Меркель попросила Путина сохранить роль транзитёра газа для Украины
Российский лидер пообещал, что Москва исполнит обязательства по транзитному контракту с Киевом даже после ухода Меркель с её поста.
Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Берлин чувствует "личную ответственность" за то, чтобы Украина сохранила роль транзитёра российского газа после 2024 года, когда истечёт действующий контракт. Об этом она заявила в пятницу в Москве на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Меркель напомнила, что в 2019 году в Германии была учреждена должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину и его полномочия на этой неделе были продлены на фоне скорого запуска "Северного потока – 2".
"Мы чувствуем свою ответственность за это", — сказала она.
Президент РФ Владимир Путин заверил госпожу канцлера в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с её поста.
"Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.
Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.
Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.
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