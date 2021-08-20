Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Берлин чувствует "личную ответственность" за то, чтобы Украина сохранила роль транзитёра российского газа после 2024 года, когда истечёт действующий контракт. Об этом она заявила в пятницу в Москве на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Меркель напомнила, что в 2019 году в Германии была учреждена должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину и его полномочия на этой неделе были продлены на фоне скорого запуска "Северного потока – 2".

"Мы чувствуем свою ответственность за это", — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин заверил госпожу канцлера в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с её поста.

"Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.