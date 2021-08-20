НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    "Чувствуем ответственность": Меркель попросила Путина сохранить роль транзитёра газа для Украины

    Российский лидер пообещал, что Москва исполнит обязательства по транзитному контракту с Киевом даже после ухода Меркель с её поста.

    20 августа, 15:36

    Фото © Kremlin Press Office / Anadolu Agency via Getty Images

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что Берлин чувствует "личную ответственность" за то, чтобы Украина сохранила роль транзитёра российского газа после 2024 года, когда истечёт действующий контракт. Об этом она заявила в пятницу в Москве на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

    Меркель напомнила, что в 2019 году в Германии была учреждена должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину и его полномочия на этой неделе были продлены на фоне скорого запуска "Северного потока – 2".

    "Мы чувствуем свою ответственность за это",  сказала она.

    Президент РФ Владимир Путин заверил госпожу канцлера в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ухода Меркель с её поста.

    "Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства. Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", — подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров.

    "Развели по классике": На Украине обвинили Меркель в краже у страны всего транзита газа

    "Развели по классике": На Украине обвинили Меркель в краже у страны всего транзита газа

    Напомним, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть закончены уже в конце августа 2021 года, газопровод завершён на 99%.

    Ранее "Газпром" впервые оценил заявление ФРГ и США по "Северному потоку – 2". В российской компании отметили, что американо-немецкий документ ни к чему не обязывает.

    Авторы
    Марина Калегина
    Марина Калегина
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Посол РФ в Германии назвал отличными переговоры Путина и Меркель

      сегодня в 15:39

      "Имитация активности": Козак жёстко высказался об очередных заявлениях Киева о встрече Путина и Зеленского

      сегодня в 16:03

      Два ребёнка из Китая погибли при атаке террориста-смертника в Пакистане

      сегодня в 16:42

      Опрос: Большинство россиян следят за развитием ситуации в Афганистане

      сегодня в 16:36

      "Ситуация недопустимая!": "Ситимобил" отключил от сервиса таксиста, избившего девушку в Екатеринбурге

      сегодня в 16:22

      Новости партнеров

      Layer 1