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    Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

    Разговоры о политическом проекте российский президент назвал заблуждением или попыткой ввести в него.

    20 августа, 15:46
    <p>Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт</p>

    Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

    Строительство газопровода "Северный поток – 2" близко к завершению, осталось лишь закончить зону на море на протяжении 15 километров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

    "15 километров осталось по морю, всё. Можно считать, что близится к завершению", — сказал российский лидер по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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    По словам Путина, этот маршрут транспортировки газа в Европу на два километра меньше, чем через Украину. Кроме того, он в пять раз сокращает выбросы и является чистой, экологической системой. Разговоры о политическом процессе строительства газопровода президент назвал заблуждением или попыткой ввести в него.

    Ранее "Газпром" назвал объём поставок газа по "Северному потоку – 2" в текущем году. Согласно сообщению компании, заполненность подземных хранилищ Германии на 1 августа составила всего 50,7%, в то время как годом ранее она находилась на уровне 88,6%. После этого заявления цена газа в Европе упала.

    Авторы
    Никита Могилев
    Никита Могилев
    Александр Юнашев
    Александр Юнашев

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