Путин заявил, что строительство "Северного потока – 2" почти завершено

Строительство газопровода "Северный поток – 2" близко к завершению, осталось лишь закончить зону на море на протяжении 15 километров. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

"15 километров осталось по морю, всё. Можно считать, что близится к завершению", — сказал российский лидер по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

По словам Путина, этот маршрут транспортировки газа в Европу на два километра меньше, чем через Украину. Кроме того, он в пять раз сокращает выбросы и является чистой, экологической системой. Разговоры о политическом процессе строительства газопровода президент назвал заблуждением или попыткой ввести в него.