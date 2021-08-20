Робототехники не поддержали идею Илона Маска создать человекоподобного робота. Генеральный директор KIKI Robolab Владимир Венеров заявил телеканалу "360", что об этом специалисты раздумывают давно, но сложность подобной задачи не оправдывает её практического смысла.

"Если говорить про исполнение каких-то узконаправленных функций, то правильнее и проще использовать не в чистом виде антропоморфного робота, который будет пытаться изображать какого-то универсального заменителя человека, а именно машины, направленные на конкретные задачи", — объяснил он.

В качестве примера таких узкоспециализированных роботов-помощников Венеров назвал роботы-пылесосы и роботизированные тележки, выполняющие логистические задачи на складах, уточнив, что труд таких машин полезнее, так как их функционал и архитектура построения заточены под конкретные цели.

Генеральный директор компании "Нейросети Ашманова" Станислав Ашманов отметил, что человекоподобный робот может создать проблему обычным людям, так как из-за роботизации человек всё меньше участвует в производстве и теряет рабочие места.

"Такие роботы, наверное, могут быть полезными на фабриках, чтобы до нуля снизить количество персонала. А идеи про безусловный базовый доход возникают именно из-за этого — что людей постепенно вымоет из-за автоматизации и надо чем-то их снабжать", — сказал он.