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    "Имитация активности": Козак жёстко высказался об очередных заявлениях Киева о встрече Путина и Зеленского

    Замглавы Администрации Президента РФ убеждён, что никакой реальной подготовки к переговорам президентов на Украине не идёт.

    20 августа, 16:03
    <p>Дмитрий Козак. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/60265/photos/58473" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

    Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru

    Предложения Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиными были имитацией политической активности. Такое мнение выразил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

    "Мне кажется, что это такая имитация политической активности [со стороны Украины]. Никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей не внесено, не предложено", — сказал он журналистам.

    Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

    Владимир Путин заявил, что ему есть о чём поговорить с Зеленским

    Козак убеждён, что никакой реальной подготовки к встрече президентов в Киеве не идёт. По его словам, с украинской стороны были какие-то "аморфные разговоры" на тему доверия и безопасности в Европе, которые, судя по всему, так ни к чему и не привели.

    "При чём здесь Европа? Тогда надо всю Европу приглашать на переговоры", — подытожил представитель Кремля.

    Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

    Зеленский вновь заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным

    Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.

    Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.


    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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