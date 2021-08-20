"Имитация активности": Козак жёстко высказался об очередных заявлениях Киева о встрече Путина и Зеленского
Замглавы Администрации Президента РФ убеждён, что никакой реальной подготовки к переговорам президентов на Украине не идёт.
Дмитрий Козак. Фото © Kremlin.ru
Предложения Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиными были имитацией политической активности. Такое мнение выразил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
"Мне кажется, что это такая имитация политической активности [со стороны Украины]. Никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей не внесено, не предложено", — сказал он журналистам.
Козак убеждён, что никакой реальной подготовки к встрече президентов в Киеве не идёт. По его словам, с украинской стороны были какие-то "аморфные разговоры" на тему доверия и безопасности в Европе, которые, судя по всему, так ни к чему и не привели.
"При чём здесь Европа? Тогда надо всю Европу приглашать на переговоры", — подытожил представитель Кремля.
Напомним, в конце апреля Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке украинского Донбасса". В ответ на это российский лидер предложил коллеге Москву в качестве площадки для встречи. Тот же в свою очередь заявил, что готов к переговорам, а место их проведения значения не имеет.
Позже лидер Незалежной предложил провести саммит в Ватикане, но политологи считают, что это уловка — такими предложениями украинский лидер якобы желает полностью дискредитировать идею встречи двух президентов.
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