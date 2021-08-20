Предложения Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиными были имитацией политической активности. Такое мнение выразил замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

"Мне кажется, что это такая имитация политической активности [со стороны Украины]. Никаких предложений относительно того, о чём можно было бы поговорить, о чём можно бы договориться, каких-то проектов договорённостей не внесено, не предложено", — сказал он журналистам.

Козак убеждён, что никакой реальной подготовки к встрече президентов в Киеве не идёт. По его словам, с украинской стороны были какие-то "аморфные разговоры" на тему доверия и безопасности в Европе, которые, судя по всему, так ни к чему и не привели.