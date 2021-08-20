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    Глава петербургского Комитета по строительству рассказал о борьбе с долгостроями

    По словам Игоря Креславского, в Северной столице больше не ждут окончания сроков работ для вынесения санкций и расторжения договора с нерадивым подрядчиком.

    20 августа, 16:19

    Фото © ТАСС / Сергей Ермохин

    Профильный комитет Санкт-Петербурга занял жёсткую позицию по вопросам сроков строительства. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал председатель комитета Игорь Креславский. При несоблюдении застройщиками временных договорённостей сначала им выносится предупреждение, а потом расторгается договор.

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    "Я считаю, это справедливо. Мы хорошо и своевременно платим за работу. Я бы сказал, мы платим быстрее, чем это делают инвесторы в частных проектах. Это и позволяет нам требовать выполнение работы качественно и в срок", — пояснил свою позицию он.

    Креславский уточнил, что нерадивому застройщику грозит расторжение договора, взыскание банковских гарантий и попадание в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Кроме того, банки в будущем не захотят работать с такой компанией. По его словам, в прошлом году было несколько случаев расторжения контрактов, а в текущем только один.

    "Безусловно, у подрядчиков есть свои вопросы, и мы помогаем их оперативно решать. Поэтому подрядчики заинтересованы в наших контрактах", — сказал специалист.

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    Авторы
    Светлана Ибрагимова
    Светлана Ибрагимова

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