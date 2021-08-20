Россиянам рассказали, как уйти в отпуск на целый год и сохранить свою зарплату

Творческий отпуск — саббатикал, в который можно уйти даже на целый год, даёт "эффект карьерного роста". За это время можно не только отдохнуть, но и создать или, возможно, закончить свои труды. Так и сделал доцент департамента социологии НИУ "ВШЭ" в Санкт-Петербурге Максим Дёмин.

"Слово "отпуск" — это неверное слово. Это просто смена рутины. Смена того обычного контекста, в котором вы работаете, на какой-то другой. И это даёт очень сильный эффект. Эффект вашего карьерного роста, потому что вы можете иногда даже переосмыслить самого себя. То есть это такой момент, когда вы можете в себя хорошо инвестировать", — цитирует телеканал "Санкт-Петербург" слова доцента.

Отмечается, что за время саббатикала, который преподаватель философии взял на шесть месяцев, он закончил работу с двумя статьями, а также посетил Германию, где обменялся опытом с коллегами. По словам Дёмина, он вернулся к студентам полностью отдохнувшим.

В Высшей школе экономики саббатикал применяется только в отношении научной работы. Например, в случае необходимости завершить диссертацию или книгу автор может раз в пять лет устроить себе длительный перерыв в лекциях. Однако максимальный срок такого периода — год. При этом зарплата сохраняется. Загвоздка заключается в том, что продолжительность такого периода нужно обосновать как перед начальством, так и перед коллегами. По истечении же срока саббатикала следует продемонстрировать свои достижения. Если их не будет, то последуют меры.

"Во-первых, больше этот человек не получит творческий отпуск никогда. Во-вторых, в академии, в академическом мире довольно важный вопрос, довольно важная часть нашей работы — это репутация. Вот репутация очень важна для учёного, для преподавателя. Это, конечно же, такая история портит вам репутацию", — рассказал заместитель директора НИУ "ВШЭ" в Санкт-Петербурге Андрей Стародубцев.

Изначально саббатикал появился в Гарварде в XIX веке. Сейчас его в основном используют в IT-компаниях, в производственной и банковской сферах. По словам руководителя пресс-службы интернет-рекрутмента HeadHunter Марии Бузуновой, как правило, саббатикал предлагается в тех компаниях, которые связаны с творчеством и умственной деятельностью. Нужда в таком отпуске связана с "темой профессионального выгорания".