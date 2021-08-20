Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса

Обезопасить беременную женщину и её будущего ребёнка от коронавируса по-прежнему можно только с помощью вакцинации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. <...> Сейчас мы абсолютно уверены, что в сравнении результатов (если человек заболел и не привился или привился и заболел) — это две совершенно разные вещи. Вакцинация — это спасение жизни для беременных (и себя, и своего ребёнка), избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесённого ковида", — сообщила вице-премьер.

Голикова отметила, что делать прививки беременным женщинам разрешили не сразу после регистрации вакцины, поскольку проходили долгие наблюдения за этим "процессом". По её словам, специалисты проводили исследования на мужчинах и женщинах, чтобы выяснить, какое влияние препарат оказывает на будущих мам.

Вице-премьер подчеркнула, что вакцинация от коронавируса не панацея, однако она является лучшим способом спасения человеческой жизни. Голикова отметила, что привившийся человек легче переносит заболевание.