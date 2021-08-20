Голикова призвала беременных сделать прививку от коронавируса
Вице-премьер также отметила, что вакцинация не панацея, однако является лучшим способом спасения человеческой жизни. По её словам, привившийся человек легче переносит заболевание.
Фото © ТАСС / Александр Астафьев
Обезопасить беременную женщину и её будущего ребёнка от коронавируса по-прежнему можно только с помощью вакцинации. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Мы очень аккуратно подходили к возможности прививки беременных женщин. <...> Сейчас мы абсолютно уверены, что в сравнении результатов (если человек заболел и не привился или привился и заболел) — это две совершенно разные вещи. Вакцинация — это спасение жизни для беременных (и себя, и своего ребёнка), избежание негативных последствий, которые мы видим после перенесённого ковида", — сообщила вице-премьер.
Голикова отметила, что делать прививки беременным женщинам разрешили не сразу после регистрации вакцины, поскольку проходили долгие наблюдения за этим "процессом". По её словам, специалисты проводили исследования на мужчинах и женщинах, чтобы выяснить, какое влияние препарат оказывает на будущих мам.
Вице-премьер подчеркнула, что вакцинация от коронавируса не панацея, однако она является лучшим способом спасения человеческой жизни. Голикова отметила, что привившийся человек легче переносит заболевание.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко назвал число вакцинированных от коронавируса россиян. Он отметил, что препаратов для прививок от CoViD-19 в стране достаточно. Он также подчеркнул, что не нужно бояться этой процедуры.
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