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    США ввели санкции против девяти россиян и четырёх организаций из-за дела Навального

    Ограничения, в частности, коснулись Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. По версии Вашингтона, они "развивали потенциал РФ в сфере химического оружия".

    20 августа, 17:19
    <p>Фото © LIFE</p>

    Фото © LIFE

    Власти США ввели санкции в адрес девяти россиян и четырёх организаций, которые, по мнению американских политиков, причастны к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом говорится в пресс-релизе Минфина США.

    Отмечается, что ограничения, в частности, коснулись Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. По версии Вашингтона, эти организации "развивали потенциал РФ в сфере химического оружия". В санкционный список США вошёл начальник центра специальных технологий ФСБ Владимир Богданов, сотрудник ФСБ и токсиколог Станислав Макшаков, сотрудник ФСБ Владимир Паняев, а также работники Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев, Алексей Александров и Иван Осипов.

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    Также под рестрикции попал глава Института криминалистики ФСБ Кирилл Васильев, начальник службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом ФСБ Алексей Седов, экс-директор 27-го научного центра и специалист по химическому оружию Артур Жиров.

    Ранее Лайф рассказывал, что власти Британии добавили семь россиян в санкционный список по химоружию. Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

    Авторы
    Наталья Исакова
    Наталья Исакова

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