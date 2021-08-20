Голикова: Вакцинация — не панацея, но лучший способ спасти жизнь
Вице-премьер подчеркнула, что человек, который сделал прививку от коронавируса, легче переносит заболевание.
Фото © ТАСС / Алексей Даничев / POOL
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация не является панацеей и не может полностью защитить от заражения коронавирусом, однако это лучший способ спасти свою жизнь.
"Пока ещё никто не придумал лучшего способа спасения человеческой жизни, чем вакцинация. Часто очень обсуждаются темы: какой смысл вакцинироваться, если после вакцинации можно заболеть. Да, заболеть можно, и никто никогда не говорил, что вакцинация является полной панацеей от заболевания", — сказала Голикова.
Кроме того, вице-премьер отметила, что человек, который сделал прививку от коронавируса, легче переносит заболевание. Ввиду того, что ковид может протекать без симптомов, защитить себя можно только с помощью вакцины.
"Безусловно, есть индивидуальные случаи, но в абсолютном большинстве (случаев. — Прим. Лайфа) болезнь протекает либо бессимптомно, либо в лёгкой форме. А это возможность спасти себя и своих близких", — добавила вице-премьер.
Ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "дельта" распространяется настолько быстро, что органы здравоохранения не успевают на него реагировать. Причём число госпитализаций растёт в тех странах, где низкий уровень вакцинации, а также принимаются "ограниченные меры в сфере общественного здравоохранения", отметил глава организации.
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