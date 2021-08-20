Голикова: Вакцинация — не панацея, но лучший способ спасти жизнь

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вакцинация не является панацеей и не может полностью защитить от заражения коронавирусом, однако это лучший способ спасти свою жизнь.

"Пока ещё никто не придумал лучшего способа спасения человеческой жизни, чем вакцинация. Часто очень обсуждаются темы: какой смысл вакцинироваться, если после вакцинации можно заболеть. Да, заболеть можно, и никто никогда не говорил, что вакцинация является полной панацеей от заболевания", — сказала Голикова.

Кроме того, вице-премьер отметила, что человек, который сделал прививку от коронавируса, легче переносит заболевание. Ввиду того, что ковид может протекать без симптомов, защитить себя можно только с помощью вакцины.

"Безусловно, есть индивидуальные случаи, но в абсолютном большинстве (случаев. — Прим. Лайфа) болезнь протекает либо бессимптомно, либо в лёгкой форме. А это возможность спасти себя и своих близких", — добавила вице-премьер.