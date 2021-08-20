Политолог объяснил, почему Россия готова продолжать транзит газа через Украину

Продолжение транзита газа через Украину после истечения действующего договора в 2024 году зависит от экономической целесообразности. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о зависимости перспективы транзита от европейских покупателей.

"Он (Путин. — Прим. Лайфа) и раньше об этом говорил, это его позиция. Другой вопрос, в каких объёмах и на какой срок [будет продлён транзит газа], — этим активно пытаются шантажировать Украина и Польша. О каких-либо долгосрочных контрактах многолетних или о каких-то фиксированных объёмах речи не может быть", — сказал Мартынов.

Он предположил, что в зависимости от ситуации и условий стороны вопроса будут договариваться об объёме и расходах, связанных с транзитом. Специалист подчеркнул, что это сугубо экономический проект, где рассчитывается цена и риски.

"Политизация поставок российского газа идёт именно со стороны Польши и самой Украины, хотя они говорят, что это делаем мы. Они сами пытаются спекулировать на этом вопросе и заставляют Россию, Германию и другие страны оплачивать их вот такое безобразие", — заключил политолог.