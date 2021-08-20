США пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена

США ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа". Кроме того, ограничения коснулись судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под флагом РФ. Такие меры были приняты Вашингтоном в связи со строительством "Северного потока – 2". Об этом говорится в заявлении американского Минфина.