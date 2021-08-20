США пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена
В обновлённый перечень также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.
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США ввели санкции против зарегистрированных в России АО "Нобилити" и страховой компании "Константа". Кроме того, ограничения коснулись судов "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", ходящих под флагом РФ. Такие меры были приняты Вашингтоном в связи со строительством "Северного потока – 2". Об этом говорится в заявлении американского Минфина.
Ведомство включило в обновлённый чёрный список ряд структур и других судов, против которых ранее уже были введены рестрикции из-за газопровода.
Ранее Лайф рассказывал, что президент США Джо Байден издал указ, позволяющий вводить санкции в адрес "Северного потока – 2". Уточнялось, что окончательное решение об ограничениях по газопроводу будет принимать госсекретарь или министр финансов США.
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