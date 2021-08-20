США ограничили импорт некоторых видов оружия из России

С 7 сентября в США начинают действовать ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий. Об этом сообщили в американском Госдепе.

В Вашингтоне отметили, что такие меры вводятся в связи с "применением РФ химического оружия". Они начнут действовать после официального опубликования документа на сайте правительства, что запланировано на 7 сентября. Их вводят на 12 месяцев.