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    США ограничили импорт некоторых видов оружия из России

    В Вашингтоне отметили, что такие меры вводятся в связи с "применением РФ химического оружия". Они будут действовать в течение 12 месяцев.

    20 августа, 18:07
    <p>Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY</p>

    Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

    С 7 сентября в США начинают действовать ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий. Об этом сообщили в американском Госдепе.

    В Вашингтоне отметили, что такие меры вводятся в связи с "применением РФ химического оружия". Они начнут действовать после официального опубликования документа на сайте правительства, что запланировано на 7 сентября. Их вводят на 12 месяцев.

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    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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