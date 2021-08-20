США ограничили импорт некоторых видов оружия из России
В Вашингтоне отметили, что такие меры вводятся в связи с "применением РФ химического оружия". Они будут действовать в течение 12 месяцев.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY
С 7 сентября в США начинают действовать ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия и боеприпасов, а также экспорт ядерной и ракетной продукции и технологий. Об этом сообщили в американском Госдепе.
В Вашингтоне отметили, что такие меры вводятся в связи с "применением РФ химического оружия". Они начнут действовать после официального опубликования документа на сайте правительства, что запланировано на 7 сентября. Их вводят на 12 месяцев.
Ранее Лайф рассказывал, что США намерены ввести новые антироссийские санкции из-за "Северного потока – 2". Вашингтон также сотрудничает с Берлином и другими союзниками с целью "противостоять вредоносной деятельности" РФ, связанной с газопроводом, а также обеспечить безопасность для Киева, стран ЕС и НАТО.
Комментариев: 0