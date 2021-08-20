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    США возобновили полёты гражданских рейсов из Кабула

    С 14 августа американские власти эвакуировали из Афганистана около 13 тысяч человек, заявил Байден.

    20 августа, 18:43
    <p>Фото © Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images</p>

    Фото © Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images

    США возобновили полёты гражданских рейсов из аэропорта Кабула. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме по ситуации с эвакуацией из Афганистана. Он отметил, что буквально перед брифингом провёл встречу с вице-президентом, госсекретарём, главой Пентагона и другими представителями команды национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по вывозу граждан США, третьих стран, афганских союзников и афганцев из республики.

    "С тех пор как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы — не только военные, но и гражданские — из других стран", — отметил Байден.

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    Он также заявил, что в период с 14 августа США эвакуировали из Афганистана около 13 тысяч человек. При этом с июля — более 18 тысяч человек.

    Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, талибы подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.

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    * Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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