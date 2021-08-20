США возобновили полёты гражданских рейсов из Кабула

США возобновили полёты гражданских рейсов из аэропорта Кабула. Об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме по ситуации с эвакуацией из Афганистана. Он отметил, что буквально перед брифингом провёл встречу с вице-президентом, госсекретарём, главой Пентагона и другими представителями команды национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся усилия по вывозу граждан США, третьих стран, афганских союзников и афганцев из республики.

"С тех пор как я выступал в понедельник, мы достигли значительного прогресса, обеспечили [безопасность] аэропорта, смогли возобновить рейсы — не только военные, но и гражданские — из других стран", — отметил Байден.

Он также заявил, что в период с 14 августа США эвакуировали из Афганистана около 13 тысяч человек. При этом с июля — более 18 тысяч человек.