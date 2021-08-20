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    Захарова оценила введение Великобританией антироссийских санкций

    Она также отметила, что глава британского МИД своим заявлением подтвердил манипуляции Лондона вокруг инцидента с Навальным.

    20 августа, 18:33
    <p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

    Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

    Великобритания вместо того, чтобы вводить санкции против России, должна привлечь к ответственности представителей спецслужб США за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

    "Вместо очередного ухода от реальности лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения", — отметила дипломат.

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    Захарова также добавила, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб, который выступил с заявлением по случаю годовщины инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, своими высказываниями признал манипуляции Лондона вокруг этой истории. Официальный представитель МИД РФ также обратила внимание на цитату Рааба, в которой говорится о "ведущей роли" Лондона в координации международного ответа.

    "Таким образом, Лондон признался, что манипулировал историей вокруг якобы отравления Навального <...> Теперь британский же министр признаётся в активной игре вокруг берлинского пациента. Так за ушами показалась и голова", — заключила Захарова.

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    Ранее Лайф сообщал, что власти Британии добавили семь россиян в санкционный список по химоружию. Ограничительные меры подразумевают заморозку банковских счетов и запрет на въезд в страну.

    Авторы
    Варвара Романова
    Варвара Романова

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