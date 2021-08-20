В Ростовской области легковушка протаранила микроавтобус, есть погибший
Среди пострадавших есть 11-летний ребёнок. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося на трассе.
В Ростовской области легковушка влетела в микроавтобус, есть погибший. Видео © Соцсети
На дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области произошло ДТП: пассажирская "газель" столкнулась с легковым автомобилем Nissan Tiida. В ГИБДД сообщают об 11 пострадавших, среди которых ребёнок. Отмечается, что водитель легковушки при выходе из затяжного поворота зацепил мокрую обочину и автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на встречку, где и протаранил микроавтобус.
"В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.
В легковой машине находилось пять человек, в микроавтобусе — шесть. Трое из них находятся сейчас в тяжёлом состоянии. Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего. Позднее стало известно, что одна из пострадавших в аварии скончалась в медицинском учреждении.
Ранее Лайф писал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.
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