НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

    В Ростовской области легковушка протаранила микроавтобус, есть погибший

    Среди пострадавших есть 11-летний ребёнок. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия для выяснения обстоятельств случившегося на трассе.

    20 августа, 18:56

    В Ростовской области легковушка влетела в микроавтобус, есть погибший. Видео © Соцсети

    На дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области произошло ДТП: пассажирская "газель" столкнулась с легковым автомобилем Nissan Tiida. В ГИБДД сообщают об 11 пострадавших, среди которых ребёнок. Отмечается, что водитель легковушки при выходе из затяжного поворота зацепил мокрую обочину и автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на встречку, где и протаранил микроавтобус.

    "В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.

    Трое взрослых и ребёнок погибли в смятой грузовиками легковушке под Саратовом

    Трое взрослых и ребёнок погибли в смятой грузовиками легковушке под Саратовом

    В легковой машине находилось пять человек, в микроавтобусе — шесть. Трое из них находятся сейчас в тяжёлом состоянии. Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего. Позднее стало известно, что одна из пострадавших в аварии скончалась в медицинском учреждении.

    Ранее Лайф писал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

      Подпишитесь на LIFE

      • Google Новости

      Комментариев: 0

      avatar
      Для комментирования авторизуйтесь!

      Выбор редакции

      Восемь человек погибли и 48 пострадали в ДТП с автобусом под Будапештом

      15 августа, 07:55

      Услышали писк в буреломе: Волонтёры рассказали подробности поисков двухлетней девочки под Смоленском

      сегодня в 19:06

      Стало известно, кто возглавит американскую делегацию на "Крымской платформе"

      сегодня в 19:24

      США анонсировали ракету "Тёмный орёл" и пообещали противникам "новые проблемы"

      сегодня в 19:19

      Запуск "Союза-2.1б" с десятками спутников OneWeb снова перенесли

      сегодня в 19:10

      Новости партнеров

      Layer 1