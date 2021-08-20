В Ростовской области легковушка протаранила микроавтобус, есть погибший

В Ростовской области легковушка влетела в микроавтобус, есть погибший. Видео © Соцсети

На дороге Сальск — Яшалта в Ростовской области произошло ДТП: пассажирская "газель" столкнулась с легковым автомобилем Nissan Tiida. В ГИБДД сообщают об 11 пострадавших, среди которых ребёнок. Отмечается, что водитель легковушки при выходе из затяжного поворота зацепил мокрую обочину и автомобиль в неуправляемом состоянии выехал на встречку, где и протаранил микроавтобус.

"В результате с места ДТП до приезда наряда ГИБДД автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка", — говорится в сообщении.

В легковой машине находилось пять человек, в микроавтобусе — шесть. Трое из них находятся сейчас в тяжёлом состоянии. Проводится проверка, устанавливаются все детали произошедшего. Позднее стало известно, что одна из пострадавших в аварии скончалась в медицинском учреждении.