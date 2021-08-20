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    В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки

    По словам адвоката, полиция пока задержанным ничего не инкриминирует. Им оказывается юридическая помощь.

    20 августа, 18:58
    <p>Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

    Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

    В Московской области в городе Котельники около 600 человек задержали в мечети. Об этом сообщила адвокат Лидия Аносова. Она оказывает задержанным юридическую помощь.

    "По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое", — сказала адвокат.

    В интервью ТАСС Аносова отметила, что задержанным пока ничего не инкриминируют.

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    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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