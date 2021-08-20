В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки

В Московской области в городе Котельники около 600 человек задержали в мечети. Об этом сообщила адвокат Лидия Аносова. Она оказывает задержанным юридическую помощь.

"По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое", — сказала адвокат.

В интервью ТАСС Аносова отметила, что задержанным пока ничего не инкриминируют.