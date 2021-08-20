В Подмосковье около 600 человек задержали в мечети для проверки
По словам адвоката, полиция пока задержанным ничего не инкриминирует. Им оказывается юридическая помощь.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В Московской области в городе Котельники около 600 человек задержали в мечети. Об этом сообщила адвокат Лидия Аносова. Она оказывает задержанным юридическую помощь.
"По моей информации, было задержано порядка 600 человек. Их задержали в мечети в Котельниках, а сейчас доставили в автозаках в ОВД "Люберецкое", — сказала адвокат.
В интервью ТАСС Аносова отметила, что задержанным пока ничего не инкриминируют.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ накрыла ячейку террористов в Крыму. Боевики проводили собрания, на которых распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, а также вербовали местных мусульман в свои ряды.
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