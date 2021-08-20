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    Запуск "Союза-2.1б" с десятками спутников OneWeb снова перенесли

    На этот раз такова просьба заказчика. Он сослался на неисправность наземного оборудования.

    20 августа, 19:10
    <p>Фото © Twitter / "<a href="https://twitter.com/roscosmos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a>"</p>

    Фото © Twitter / "Роскосмос"

    Запланированный на сегодняшнюю ночь пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура снова отложен. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

    "На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", написал Рогозин в своём телеграм-канале.

    Как отмечают в "Роскосмосе", пуск запланировали на другую резервную дату — 22 августа.

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    Ранее автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Это случилось, когда уже был дан ключ на старт: отошла мачта, удерживающая ракету.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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