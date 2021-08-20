Запуск "Союза-2.1б" с десятками спутников OneWeb снова перенесли

Запланированный на сегодняшнюю ночь пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура снова отложен. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Как отмечают в "Роскосмосе", пуск запланировали на другую резервную дату — 22 августа.