Запуск "Союза-2.1б" с десятками спутников OneWeb снова перенесли
На этот раз такова просьба заказчика. Он сослался на неисправность наземного оборудования.
Фото © Twitter / "Роскосмос"
Запланированный на сегодняшнюю ночь пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура снова отложен. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
"На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", — написал Рогозин в своём телеграм-канале.
Как отмечают в "Роскосмосе", пуск запланировали на другую резервную дату — 22 августа.
Ранее автоматика в последний момент отменила пуск "Союза-2.1б" с 34 спутниками OneWeb. Это случилось, когда уже был дан ключ на старт: отошла мачта, удерживающая ракету.
Комментариев: 0