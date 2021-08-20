Стало известно, кто возглавит американскую делегацию на "Крымской платформе"

Американскую делегацию на саммите так называемой "Крымской платформы" на Украине возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом говорится в распространённом заявлении Белого дома.

"Байден сегодня объявил о президентской делегации, которая отправится в Киев (Украина) для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости [Украины] 23–24 августа 2021 года. Делегацию возглавит министр энергетики Дженнифер Грэнхолм", — отмечается в документе.