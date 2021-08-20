"Готовьтесь!": Шарий ответил на санкции, введённые Украиной против его семьи
Украинский блогер пригрозил заняться тем же — бороться с родственниками лидера страны Владимира Зеленского.
Шарий ответил на санкции, введённые Украиной против его семьи. Видео © Телеграм-канал / Анатолий Шарий
Бороться с родственниками президента Украины Владимира Зеленского пообещал лидер Партии Шария украинский блогер Анатолий Шарий в ответ на введённые против него и его семьи санкций СНБО Украины.
"Ну что ж, поздравления с днём рождения от верховного правителя всех верховных правителей (Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа). Против меня ввели санкции, но не только против меня, но и против моих родственников. Ну, значит, мы начинаем бороться с твоими (Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) родственниками. Готовьтесь", — говорит Шарий в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, на Украине ввели санкции против Анатолия Шария, его супруги и тёщи. Ограничительные меры также коснулись главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужвы и аффилированных с ним юридических лиц.
Ранее Лайф сообщал, что Анатолий Шарий, давно проживающий в Прибалтике, высмеял сообщение СМИ о том, что Печерский суд Киева наложил арест на его имущество, которое в том числе находится за пределами страны: в Испании, РФ, Люксембурге и Канаде.
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