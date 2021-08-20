Байден пригрозил талибам в случае попыток помешать эвакуации из Кабула
Также США наблюдают за возможными действиями других группировок на фоне массового освобождения боевиков из тюрем.
Фото © Twitter / President Biden
США быстро ответят "Талибану"* в случае попыток его боевиков помешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула. Об этом сообщил президент США Джо Байден.
"Мы ясно заявили "Талибану", что любая атака на наши силы или препятствие процессу эвакуации в аэропорту получит быстрый и сильный ответ. Мы также внимательно отслеживаем любую потенциальную террористическую угрозу на территории или вокруг аэропорта, включая со стороны лиц, связанных с ИГИЛ*, которые были освобождены из тюрем", — сказал он.
Байден отметил, что союзники и партнёры США сосредоточены на тесной координации в вопросах борьбы с терроризмом. По его словам, лидеры Великобритании, ФРГ, Франции согласились с ним, что потребуется провести встречу "Большой семёрки" по этому вопросу на следующей неделе.
Он также сообщил, что гражданские полёты в аэропорту Кабула возобновлены. В общей сложности уже было эвакуировано 18 тысяч человек с июля и примерно 13 тысяч — с начала воздушных перевозок людей военными США 14 августа. По словам Байдена, в аэропорту Кабула на данный момент находится 6 тысяч американских военных, которые обеспечивают безопасность взлётно-посадочной полосы.
"У нас нет каких-то свидетельств того, что они (американцы) не могут добраться до аэропорта. Мы заключили соглашение с "Талибаном", пока они их пропускают", — заявил Байден.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Сам глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в страну в ближайшее время.
Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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