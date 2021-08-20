Байден пригрозил талибам в случае попыток помешать эвакуации из Кабула

США быстро ответят "Талибану"* в случае попыток его боевиков помешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

"Мы ясно заявили "Талибану", что любая атака на наши силы или препятствие процессу эвакуации в аэропорту получит быстрый и сильный ответ. Мы также внимательно отслеживаем любую потенциальную террористическую угрозу на территории или вокруг аэропорта, включая со стороны лиц, связанных с ИГИЛ*, которые были освобождены из тюрем", — сказал он.

Байден отметил, что союзники и партнёры США сосредоточены на тесной координации в вопросах борьбы с терроризмом. По его словам, лидеры Великобритании, ФРГ, Франции согласились с ним, что потребуется провести встречу "Большой семёрки" по этому вопросу на следующей неделе.

Он также сообщил, что гражданские полёты в аэропорту Кабула возобновлены. В общей сложности уже было эвакуировано 18 тысяч человек с июля и примерно 13 тысяч — с начала воздушных перевозок людей военными США 14 августа. По словам Байдена, в аэропорту Кабула на данный момент находится 6 тысяч американских военных, которые обеспечивают безопасность взлётно-посадочной полосы.

"У нас нет каких-то свидетельств того, что они (американцы) не могут добраться до аэропорта. Мы заключили соглашение с "Талибаном", пока они их пропускают", — заявил Байден.