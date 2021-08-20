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    Внучка Лукашенко подала документы в МГУ

    Наследница белорусского президента перебирается в Москву.

    20 августа, 20:22
    <p>Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Республики Беларусь</p>

    Александр Лукашенко. Фото © Сайт президента Республики Беларусь

    Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия сдала экзамены в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Согласно результатам вступительной кампании, она проходит как иностранный студент и опережает других абитуриентов.

    Как пишет "Стархит", ссылаясь на белорусского политолога Дмитрия Болкунеца, Анастасия планирует обучаться на филфаке. По русскому языку она набрала 90 баллов, а вот по обществознанию всего лишь 47. Её средний балл — 65. Издание обращает внимание на тот факт, что внучка Александра Лукашенко принимала участие в школьной олимпиаде "Ломоносов", участие в которой даёт особые права при поступлении в МГУ.

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    Ранее стало известно, что 23-летняя внучка Лукашенко вышла замуж. Президент Белоруссии присутствовал на свадьбе и лично поздравил 23-летнюю Викторию и её супруга с бракосочетанием.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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