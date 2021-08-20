Внучка Лукашенко подала документы в МГУ

Внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Анастасия сдала экзамены в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ). Согласно результатам вступительной кампании, она проходит как иностранный студент и опережает других абитуриентов.

Как пишет "Стархит", ссылаясь на белорусского политолога Дмитрия Болкунеца, Анастасия планирует обучаться на филфаке. По русскому языку она набрала 90 баллов, а вот по обществознанию всего лишь 47. Её средний балл — 65. Издание обращает внимание на тот факт, что внучка Александра Лукашенко принимала участие в школьной олимпиаде "Ломоносов", участие в которой даёт особые права при поступлении в МГУ.