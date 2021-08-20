Посол РФ: США слепо следуют курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией

Решение Белого дома ввести новые санкции против России показывает, что Вашингтон не хочет претворять в жизнь достигнутое на встрече лидеров двух стран в Женеве. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В общем, сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве", — приводит посольство слова Анатолия Антонова.

Говоря о "втором пакете" санкций США против России по инциденту с Алексеем Навальным, посол отметил, что это подтверждает решение Белого дома "слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией".

"Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимаются нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права", — заметил Антонов.

Повод для этих санкций он назвал надуманным. Говоря же об очередной попытке сорвать запуск проекта "Северный поток – 2", посол назвал действия США нарушающими международное право и противоречащими принципу свободных рыночных отношений.

"Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий. Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США", — заявил дипломат.