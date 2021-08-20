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    Посол РФ: США слепо следуют курсу на дальнейший "подрыв" отношений с Россией

    Анатолий Антонов считает, что Штаты цепляются за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права.

    20 августа, 20:48
    <p>Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Григорий Сапожников</p>

    Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Григорий Сапожников

    Решение Белого дома ввести новые санкции против России показывает, что Вашингтон не хочет претворять в жизнь достигнутое на встрече лидеров двух стран в Женеве. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

    "В общем, сегодняшние антироссийские выпады демонстрируют отсутствие у Вашингтона воли к претворению в жизнь тех важных пониманий, которые были достигнуты между президентами двух стран на июньском саммите в Женеве", — приводит посольство слова Анатолия Антонова.

    Говоря о "втором пакете" санкций США против России по инциденту с Алексеем Навальным, посол отметил, что это подтверждает решение Белого дома "слепо следовать курсу на дальнейший подрыв отношений с Россией".

    "Вместо того чтобы сфокусироваться на реальных угрозах и проблемах всеобщей безопасности, занимаются нравоучениями, стремясь уцепиться за псевдолидирующую роль страны в вопросах демократии и международного права", — заметил Антонов.

    Повод для этих санкций он назвал надуманным. Говоря же об очередной попытке сорвать запуск проекта "Северный поток – 2", посол назвал действия США нарушающими международное право и противоречащими принципу свободных рыночных отношений.

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    "Это не что иное, как попытка получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива и технологий. Считаем, что формат использования газопровода должны определять в Европе, прежде всего в Германии, а не в США", заявил дипломат.

    Лайф сообщал, что США пополнили чёрные списки по "Северному потоку – 2" после указа Байдена. В обновлённый перечень также вошли структуры и суда, против которых ранее уже вводились рестрикции из-за газопровода.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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