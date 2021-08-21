Комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 22 из 24 ракет Израиля
Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет, сообщает глава ЦПВС.
Кадр из видео © Twitter / ELINT News
Силы ПВО Сирии из комплексов "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" российского производства уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.
"Около 23:00 часов шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет", — сообщил Кулить.
17 августа на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра также прогремело несколько взрывов. Сообщалось, что это тоже был обстрел со стороны Израиля.
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