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    Комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 22 из 24 ракет Израиля

    Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет, сообщает глава ЦПВС.

    20 августа, 21:05
    <p>Кадр из видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/ELINTNews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ELINT News</a></p>

    Кадр из видео © Twitter / ELINT News

    Силы ПВО Сирии из комплексов "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" российского производства уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

    "Около 23:00 часов шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет", — сообщил Кулить.

    ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском

    ПВО Сирии отражает воздушную атаку над Дамаском

    17 августа на юго-западе Сирии в провинции Эль-Кунейтра также прогремело несколько взрывов. Сообщалось, что это тоже был обстрел со стороны Израиля.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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