Комплексы ПВО российского производства в Сирии сбили 22 из 24 ракет Израиля

Силы ПВО Сирии из комплексов "Бук-М2Э" и "Панцирь-С" российского производства уничтожили 22 из 24 управляемых ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по провинциям Риф Дамаск и Хомс 19 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"Около 23:00 часов шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по целям на территории Сирийской Арабской Республики в провинциях Риф Дамаск и Хомс. Потерь среди сирийских военнослужащих и разрушений объектов инфраструктуры нет", — сообщил Кулить.