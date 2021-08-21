Российский центр Гамалеи завершил доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Учёные теперь готовы перейти к этапу клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

"С назальной вакциной сейчас серьёзный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям", — сказал Гинцбург.

Он пояснил ТАСС, что распыляться в нос будет второй компонент вакцины "Спутник V". Для этого потребуется специальный шприц с насадкой. Ранее сообщалось, что зарегистрирован спрей может быть в 2022 году.