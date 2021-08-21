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    "Серьёзный прогресс": Гинцбург рассказал, насколько готова вакцина от ковида в виде спрея в нос

    Вместо укола с иглой понадобится специальный шприц с насадкой, который будет распылять "Спутник V".

    20 августа, 21:28
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Российский центр Гамалеи завершил доклинические исследования назальной вакцины от коронавируса. Учёные теперь готовы перейти к этапу клинических испытаний. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург.

    "С назальной вакциной сейчас серьёзный прогресс, доклиника вся сделана. Готовы перейти к клиническим исследованиям", — сказал Гинцбург.

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    Он пояснил ТАСС, что распыляться в нос будет второй компонент вакцины "Спутник V". Для этого потребуется специальный шприц с насадкой. Ранее сообщалось, что зарегистрирован спрей может быть в 2022 году.

    Ранее Гинцбург сообщил, что назальная вакцина будет вводиться двукратно, но не исключено и одноразовое применение. Такая форма препарата имеет одно важное превосходство перед инъекционными — отсутствие побочных эффектов.

    Авторы
    Андрей Григорьев
    Андрей Григорьев

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