В Казахстане рассказали, какое наказание назначили организатору "языковых патрулей"
Его привлекли к административной ответственности за участие в деятельности незарегистрированной организации.
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Куата Ахметова, жителя Казахстана, который организовал на родине так называемые языковые патрули, привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом в размере 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей).
"Насильно забрали в полицию, так будет правильнее, составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации", — сказал адвокат Ахметова в беседе с корреспондентом радиостанции "Sputnik Казахстан".
Согласно документу об уплате административного штрафа в порядке сокращённого производства, Ахметов обязуется заплатить 145 850 тенге до 25 августа.
Напомним, что 12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни. В интервью RT он заявлял, что выкладывает видео с извинениями говорящих по-русски людей, поскольку "у вас общество высокомерное".
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