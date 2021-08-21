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    В Казахстане рассказали, какое наказание назначили организатору "языковых патрулей"

    Его привлекли к административной ответственности за участие в деятельности незарегистрированной организации.

    20 августа, 21:36
    <p>Фото © Pixabay</p>

    Фото © Pixabay

    Куата Ахметова, жителя Казахстана, который организовал на родине так называемые языковые патрули, привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом в размере 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей).

    "Насильно забрали в полицию, так будет правильнее, составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации", сказал адвокат Ахметова в беседе с корреспондентом радиостанции "Sputnik Казахстан".

    Согласно документу об уплате административного штрафа в порядке сокращённого производства, Ахметов обязуется заплатить 145 850 тенге до 25 августа.

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    Напомним, что 12 августа Ахметову запретили въезд в Россию на 50 лет за разжигание межнациональной розни. В интервью RT он заявлял, что выкладывает видео с извинениями говорящих по-русски людей, поскольку "у вас общество высокомерное".

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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