В Казахстане рассказали, какое наказание назначили организатору "языковых патрулей"

Куата Ахметова, жителя Казахстана, который организовал на родине так называемые языковые патрули, привлекли к административной ответственности. Его наказали штрафом в размере 150 тысяч тенге (около 26 тысяч рублей).

"Насильно забрали в полицию, так будет правильнее, составили адмпротокол за участие в деятельности незарегистрированной организации", — сказал адвокат Ахметова в беседе с корреспондентом радиостанции "Sputnik Казахстан".

Согласно документу об уплате административного штрафа в порядке сокращённого производства, Ахметов обязуется заплатить 145 850 тенге до 25 августа.