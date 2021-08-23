СМИ: "Талибан" отвоевал три района в афганской провинции Баглан
Ни одно место в регионе не находится под контролем сил сопротивления, отмечают журналисты.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан"* восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на местного журналиста, имя которого не раскрывается.
"Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", — отметил собеседник агентства.
О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции, несколько дней назад сообщил глава Минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.
Ранее сообщалось, что сотни талибов выдвинулись к единственной незахваченной провинции Панджшер. Перед этим радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Однако он отказался передать контроль над провинцией радикалам.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность. На фоне событий в Афганистане на президента США Джо Байдена, который ранее объявил о выводе войск из страны, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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