СМИ: "Талибан" отвоевал три района в афганской провинции Баглан

Боевики радикального движения "Талибан"* восстановили контроль над тремя районами в афганской провинции Баглан, отбив их у сил сопротивления. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на местного журналиста, имя которого не раскрывается.

"Ни одно место в Баглане сейчас не находится под контролем сил сопротивления", — отметил собеседник агентства.

О том, что у талибов удалось отвоевать районы Пули-Хесар, Дех-Салах и Бану на северо-востоке провинции, несколько дней назад сообщил глава Минобороны де-юре администрации Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.