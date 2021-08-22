Талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере 4 часа, чтобы сдаться
Боевики заявили, что их войска направились в сторону провинции и призвали ополченцев либо передать контроль над регионом, либо быть готовыми к бою.
Фото © ТАСС / АР / Rahmat Gul
Представители "Талибана"* заявили, что дают лидеру сопротивления провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Как сообщает телеканал Al-Arabiya, на данный момент это единственная провинция, оставшаяся неподконтрольной боевикам.
Талибы готовы начать захват Панджера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Также боевики распространили видео, где заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонники Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырёх часов, либо быть готовыми вступить в бой.
Этой ночью лидер афганских ополченцев в Панджшере Масуд начал переговоры с "Талибаном". По словам источника в единственной свободной от радикалов провинции, речь идёт о создании инклюзивного правительства.
Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. 18 августа экс-лидер республики Гани обратился к нации и заявил, что намерен вернуться в ближайшее время. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя временным главой республики, подчеркнул, что не согласится сдаться или присягнуть боевикам на верность.
Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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