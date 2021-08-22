Талибы дали лидеру сопротивления в афганском Панджшере 4 часа, чтобы сдаться

Представители "Талибана"* заявили, что дают лидеру сопротивления провинции Панджшер Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Как сообщает телеканал Al-Arabiya, на данный момент это единственная провинция, оставшаяся неподконтрольной боевикам.

Талибы готовы начать захват Панджера, где находятся Масуд и первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Также боевики распространили видео, где заявляют, что их войска движутся в сторону провинции, а сторонники Салеха и Масуда в Панджшере должны либо передать контроль над провинцией в течение четырёх часов, либо быть готовыми вступить в бой.

Этой ночью лидер афганских ополченцев в Панджшере Масуд начал переговоры с "Талибаном". По словам источника в единственной свободной от радикалов провинции, речь идёт о создании инклюзивного правительства.

Кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана, Лайф разбирался здесь.