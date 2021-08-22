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    Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году

    Глава государства пообещал поставить проработку данного вопроса перед правительством.

    22 августа, 12:39

    Фото © ТАСС / Михаил Воскресенский

    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Он также заявил о необходимости заняться ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

    "Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", — сказал глава государства.

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    Напомним, что мораторий на плановые проверки малого бизнеса действует до конца 2021 года, соответствующее поручение ранее дал президент Владимир Путин. Из ежегодных планов проведения проверок на 2021 год исключаются плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами малого предпринимательства.

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    Авторы
    Ирина Мусина
    Ирина Мусина

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