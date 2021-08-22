Путин поддержал идею моратория на плановые проверки бизнеса в 2022 году

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии "Единая Россия" поддержал идею моратория на плановые проверки малого бизнеса в 2022 году. Он также заявил о необходимости заняться ускорением работы по обеспечению доступа к цифровым сервисам для малого бизнеса.

"Я с правительством этот вопрос поставлю для обсуждения. Чем меньше административной давленки, тем лучше. Но, единственно, конечно, это вопрос, связанный с обеспечением безопасности потребителей", — сказал глава государства.